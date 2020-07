Coronavirus, nuovi contagi a Salerno: il sindaco tranquillizza (Di domenica 12 luglio 2020) “Non si registra, al momento, alcuna situazione di pericolo nel Rione Carmine. Dobbiamo dire le cose per come stanno senza procurare inutili allarmismi”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito ai recenti nuovi casi di contagio avvenuti in citta’. Da fine giugno, infatti, sono cinque le persone contagiate da Covid19: una dottoressa di medicina generale, un’altra dottoressa, una impiegata di banca e un barista. Questi ultimi due sono, in ordine di tempo, gli ultimi contagiati. “Manteniamo alta la guardia – spiega il primo cittadino -. Nessuno di noi e’ immune da questo virus. L’emergenza non e’ finita. La collettivita’ e’ chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed ... Leggi su ildenaro

Coronavirus nel Lazio - 20 nuovi casi : 16 sono di importazione Coronavirus nel Lazio , il bollettino di domenica 12 luglio: il nuovo dato è di 20 casi . 'Dei nuovi casi l'80% sono quelli di importazione , 16,. Di questi casi di importazione 12 hanno un link con voli ...

nel , il bollettino di domenica 12 luglio: il nuovo dato è di 20 . 'Dei l'80% quelli di , 16,. Di questi di 12 hanno un link con voli ... Coronavirus nel Lazio - 20 nuovi casi - 16 vengono dall’estero : positivo anche un bimbo di 1 anno Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio . Di questi, 16 sono di importazione. Nell‘Asl Roma 1 sono 2 i nuovi casi , tutti registrati in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I. ...

Sono 20 i di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel . Di questi, 16 sono di importazione. Nell‘Asl Roma 1 sono 2 i , tutti registrati in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I. ... Coronavirus - nuovi divieti dal 14 luglio : stop ai voli e discoteche chiuse Martedì 14 luglio, arriveranno a scadenza le misure varate nei mesi scorsi per contenere il diffondersi del Coronavirus. Altre, però, ne saranno varate. Il nuovo Dpcm dovrebbe contenere alcuni accorgimenti da osservare per limitare ...

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, lo sfogo di un infermiere di Cremona sui social: 'Ci risiamo, nuovi ricoveri' #coronavirus… - IlContiAndrea : “Coronavirus, ci risiamo”. L’allarme dell’infermiere di #Cremona: “Nuovi pazienti ricoverati”. Ma l’ospedale ridi… - ildenaro_it : #Coronavirus, nuovi #contagi a #Salerno: il #sindaco #tranquillizza - razorblack66 : EHHHHHHHH ..... @iosoioevoi Coronavirus, nel Lazio 20 nuovi casi: 16 sono importati -