Roma, ecco come richiedere le agevolazioni per abbonamenti annuali Atac per gli studenti under 16 (Di sabato 11 luglio 2020) Partono le agevolazioni per gli under 16: a partire dal 1 agosto gli studenti potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale. Grazie ai finanziamenti di Roma Capitale la nuova agevolazione consentirà ai giovani studenti, nati dopo il 31 dicembre 2004 e residenti a Roma, di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus Roma a un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della fascia di reddito ISEE, anziché a 250 euro. “Abbiamo messo a disposizione un pacchetto di risorse per fornire un supporto concreto alle famiglie e dare un incentivo all’utilizzo di bus, tram e metro della nostra città. Promuoviamo il trasporto pubblico e offriamo un risparmio concreto alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma - elicottero caduto nel Tevere : ecco chi è il pilota Domenico Carera, 78 anni, era conosciutissimo in questa zona del Lazio tra le province di Roma e Rieti. Aveva la passione per il volo, in particolare per gli elicotteri. Roma no, facoltoso imprenditore,...

Domenico Carera, 78 anni, era conosciutissimo in questa zona del Lazio tra le province di e Rieti. Aveva la passione per il volo, in particolare per gli elicotteri. no, facoltoso imprenditore,... Smalling resta alla Roma : ecco tutte le cifre L' intrigo sul filo delle sterline diventerà una commedia a lieto fine: Chris Smalling è destinato a resta re alla Roma anche nella prossima stagione. Ieri i dirigenti hanno avuto un altro colloquio ...

L' intrigo sul filo delle sterline diventerà una commedia a lieto fine: Chris è destinato a re anche nella prossima stagione. Ieri i dirigenti hanno avuto un altro colloquio ... Sorteggi Europa League : ecco l’abbinamento di Inter e Roma e le semifinali Sorteggi Champions League LIVE: oggi a partire dalle 13 Roma e Inter, che devono ancora superare gli ottavi, conosceranno il proprio destino Riparte l’Europa League e lo fa a partire dalle ore 13 nel quartier generale della Uefa a Nyon. ...

matteosalvinimi : Nella Roma della Raggi un incendio in un campo Rom al giorno: ora a quello di via Salone, ecco le immagini. Una sit… - dellorco85 : Salvini diceva: “Non serve uno scienziato per portare via la monnezza da Roma”. Ecco il post manifestazione del ce… - OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra formazione per #NapoliRoma ?? ?? Tra i pali torna @paulopez_13 DAJE ROMA! #ASRoma - cotrozzi_lisa : Ecco perchè tutti a Roma il 18 luglio Guarda questo video... - annarigel : RT @matteosalvinimi: Nella Roma della Raggi un incendio in un campo Rom al giorno: ora a quello di via Salone, ecco le immagini. Una situaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ecco Roma, ecco Kalinic: Fonseca con il centravanti di scorta Il Messaggero Roma, ecco Kalinic: Fonseca con il centravanti di scorta

A 7 giornate dal traguardo, l’unico e triste obiettivo della Roma è difendere la posizione in classifica. Che poi sia il 5° o il 6° posto, non conta. Fonseca deve arrivare davanti a Pioli che adesso è ...

Probabili formazioni Napoli Milan/ Diretta tv: focus su Demme e Kessié

Probabili formazioni Napoli Milan: diretta tv, le scelte di Gattuso e Pioli per la partita che si gioca nella 32^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo allo stadio San Paolo. Probabili ...

A 7 giornate dal traguardo, l’unico e triste obiettivo della Roma è difendere la posizione in classifica. Che poi sia il 5° o il 6° posto, non conta. Fonseca deve arrivare davanti a Pioli che adesso è ...Probabili formazioni Napoli Milan: diretta tv, le scelte di Gattuso e Pioli per la partita che si gioca nella 32^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo allo stadio San Paolo. Probabili ...