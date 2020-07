Milan-Juventus, Szczesny a Rebic: “Perdi 2-0 e fai il fenomeno”. Il croato poi si vendica (Di sabato 11 luglio 2020) Non sembrano placarsi le polemiche nate nella gara tra Milan e Juventus, partita che i rossoneri hanno rimontato vincendo a San Siro 4-2. Durante il secondo tempo con i bianconeri sullo 0-2 grazie alle reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo, Wojciech Szczesny ha avuto un battibecco con Rebic al termine di un’azione del Milan. “Perdi 2-0 e fai il fenomeno” ha detto l’estremo difensore bianconero all’attaccante croato. Dopo qualche minuto, Rebic si è preso la rivincita personale segnando il gol del definitivo poker e festeggiandolo con le mani alle orecchie proprio in risposta a Szczesny. Leggi su sportface

Milik - anche il Milan ci prova. Ma il polacco vuole la Juventus Milik vuole solo la Juventus Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport,... L'articolo Milik , anche il Milan ci prova. Ma il polacco vuole la Juventus proviene da ForzAzzurri.net.

Abbruzzese : "Juventus - Milan e Inter : i possibili colpi. Vedrei bene Chiesa in nerazzurro" Cristiano Abbruzzese, Direttore di Europa Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una Intervista alla redazione di 90min Italia focalizzando la propria attenzione, tra le altre cose, sul mercato delle big del campionato italiano di ...

