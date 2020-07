La figlia di Michael Jackson shock: “Ho provato a uccidermi più volte” (Di sabato 11 luglio 2020) La figlia di Michael Jackson se ne esce con rivelazioni shock. In una serie disponibile su Facebook intitolata “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn”, la ventiduenne racconta le difficoltà incontrate in questi anni dopo la morte del padre: “Sì, ho provato a uccidermi più volte. Avevo bisogno di trasformare il dolore emotivo in dolore fisico per avere questa sensazione di controllo. Anche se i momenti down sono insopportabilmente ‘down’, preferisco questo che niente. Il dolore è molto meglio dell’intorpidimento perché almeno senti qualcosa”, ha concluso la cantante. La figlia di Michael ha spiegato le motivazioni: “Ho acquistato molto peso – ha ... Leggi su sportface

La figlia di Michael Jackson shock : “Ho provato a uccidermi più volte” La figlia di Michael Jackson se ne esce con rivelazioni shock . In una serie disponibile su Facebook intitolata “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn”, la ventiduenne racconta le difficoltà incontrate in questi anni dopo la ...

La di se ne esce con rivelazioni . In una serie disponibile su Facebook intitolata “Unfiltered: Paris e Gabriel Glenn”, la ventiduenne racconta le difficoltà incontrate in questi anni dopo la ... La figlia di Michael Jackson : “Ho provato a uccidermi più volte” Le rivelazioni shock della figlia 22enne di Michael Jackson La figlia di Michael Jackson ha raccontato in una recente intervista le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni rivelando di avere tentato il suicidio durante la ...

Le rivelazioni shock della 22enne di La di ha raccontato in una recente intervista le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni rivelando di avere tentato il suicidio durante la ... Michael Jackson - la figlia Paris confessa : “Ho provato a uccidermi più volte” “Sì, ho provato a uccidermi più volte”. L’inquietante confessione di Paris Jackson è servita. La figlia 22enne della star del pop, Michael Jackson, si è raccontata in una serie realizzata dal fidanzato e ...

Em_Adde : RT @teuta_59: @Torcibudellos @tigrotta60 @UnVulcano @1964Tizi @bebboamoroso @Em_Adde @a_denigris @Gio738 Mia figlia mi chiede, che musica v… - teuta_59 : RT @teuta_59: @Torcibudellos @tigrotta60 @UnVulcano @1964Tizi @bebboamoroso @Em_Adde @a_denigris @Gio738 Mia figlia mi chiede, che musica v… - teuta_59 : @Torcibudellos @tigrotta60 @UnVulcano @1964Tizi @bebboamoroso @Em_Adde @a_denigris @Gio738 Mia figlia mi chiede, ch… - CeradiniSandra : @micheciprovo @Manu_Cadeddu @Kalu_na6 @LauraGiulia71 @AntoAli_ Mia figlia era fan di Michael phelps - infoitcultura : Michael Jackson, confessione choc della figlia 22enne: «Ho provato a uccidermi più volte» -