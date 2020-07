“Il mio viaggio spero che diventi spunto per nuove imprese”: intervista a Paolo Vezzani e a Max Temporali (Di sabato 11 luglio 2020) La nostra doppia intervista a Paolo Vezzani e Max Temporali è un’occasione per parlare insieme di disabilità e di sport, per far comprendere a tutti che le avversità si possono superare con il coraggio e la voglia di vivere. intervista a Paolo Vezzani Paolo Vezzani è un malato di tumore che ha saputo prendere a schiaffi la vita. Dopo aver subito due operazioni chirurgiche, senza più la gamba destra, ha deciso di lasciare il segno compiendo un viaggio unico nel suo genere. Avrebbe percorso 500 chilometri su strada su una semplice carrozzina, avrebbe attraversato mezza Italia affrontando caldo, pioggia e neve. Avrebbe fatto tutto questo, riuscendoci! 1) Come hai scoperto la tua ... Leggi su urbanpost

