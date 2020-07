Domenica 12 Luglio il gran finale del ShorTS International Film Festival (Di sabato 11 luglio 2020) Appuntamento Domenica 12 Luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film Festival. La 21° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 20.00 in diretta su Telequattro, emittente regionale del Friuli Venezia Giulia (canale 10 in Friuli Venezia Giulia e canale 610 in Veneto) e in streaming su MYmovies, partner tecnico della manifestazione, e sulla pagina Facebook di ShorTS. Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il mondo premiati ai maggiori Festival internazionali), Science&Society ... Leggi su udine20

