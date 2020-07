Coronavirus: Kosovo, 205 nuovi contagi in 24 ore (Di sabato 11 luglio 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 11 LUG - Prosegue anche in Kosovo, al pari degli altri Paesi della regione balcanica, la forte ripresa dell'epidemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 LUG - Prosegue anche in Kosovo, al pari degli altri Paesi della regione balcanica, la forte ripresa dell'epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati so ...

Coronavirus, pullman di badanti contagiate, la Asl: «Fatevi il tampone anche se irregolari»

TREVISO «Le badanti che rientrano dall'estero contattino subito i nostri centri per eseguire gratuitamente il tampone per il coronavirus. Anche chi non è ancora in regola. Non ci sono problemi: le por ...

