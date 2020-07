Cagliari, Zenga: “Motivazioni al massimo, il Lecce si gioca tanto” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Cagliari vuole tornare a vincere dopo due partite opache e anche sfortunate contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Zenga avrà di fronte un Lecce che arriva dalla vittoria contro la Lazio e che non ha intenzione di fermarsi.Zenga: "MOTIVAZIONI AL massimo"caption id="attachment 979531" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le parole di Zenga in conferenza stampa: "Quando lavori per un club hai il dovere assoluto di rispettare la maglia, il club, i tifosi e te stesso. Il Lecce si gioca tanto, ma poi avranno anche degli scontri diretti importanti e riguarda loro. Le motivazioni sono sempre al massimo, lontano da me l'idea di motivare i ragazzi per qualcosa di speciale: quando hai ... Leggi su itasportpress

