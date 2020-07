Polmonite sconosciuta in Kazakistan: allarme lanciato dalla Cina – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ambasciata cinese lancia l’allarme, una Polmonite sconosciuta ha colpito il Kazakistan ed è più pericolosa del Coronavirus L’ambasciata cinese a Nur-Sultan ha parlato ai suoi connazionali della presenza di una “Polmonite sconosciuta” che avrebbe colpito il Kazakistan da metà giugno. In una nota ha fatto sapere che la Polmonite sarebbe più pericolosa del Coronavirus, i … L'articolo Polmonite sconosciuta in Kazakistan: allarme lanciato dalla Cina – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

HuffPostItalia : Una nuova 'polmonite sconosciuta' in Kazakistan, 'più mortale del coronavirus' - Tg3web : L'ambasciata cinese in Kazakistan lancia l'allarme su una polmonite sconosciuta che sarebbe più pericolosa di quell… - MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - SkyTG24 : Polmonite sconosciuta in Kazakistan, il ministero della Salute smentisce - valteeny : Una nuova 'polmonite sconosciuta' in Kazakistan, 'più mortale del coronavirus' | L'HuffPost -