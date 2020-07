Dire “il Covid” è sbagliato: la differenza tra Coronavirus e Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) Dalla fine dello scorso anno siamo abituati a sentire e leggere sui media Covid-19 o Coronavirus, ma le due cose non vanno confuse Dalla fine dello scorso anno, da quando sono cominciate a circolare le notizie del morbo che si era diffuso nella città di Waahn, nella grande provincia cinese dello Hubei, siamo abituati a sentire e leggere sui media Covid-19 e Coronavirus. E ancor di più da marzo ossia da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che si tratta di una pandemia. Ma le due cose non vanno confuse. Dai politici agli esperti, dai giornali ai decreti dei miniteri fino ad arrivare ai cittadini che non masticano un linguaggio medico: tutti, in Italia e all’esterno, negli ultimi mesi hanno pronunciato queste due parole, a volte a ... Leggi su bloglive

SimoPillon : Se dico che questo per il nostro diritto penale è un delitto, e che questi due signori hanno gravemente discriminat… - ItaliaViva : Oggi possiamo dire che abbiamo un'alleata importante, l'Europa. I sovranisti se ne facciano una ragione, con la chi… - NicolaPorro : #Conte ha il coraggio di dire che si vanterà in #Europa del suo #decretosemplificazioni nel giorno in cui crolla il… - nightchangvs : ciao raga posso dire che gesù ormai è diventato il mio migliore amico, tvb jesus del mio ?? @maroccotnl - JohSogos : RT @Adnkronos: Il leghista #Molinari: 'Su incontro #DiMaio-#Draghi M5S non ha nulla da dire?' -

Ultime Notizie dalla rete : Dire “il Cybercrime, scoperta Applicazione che veicolava Cerberus su Google Play Difesa e Sicurezza