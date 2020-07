Pietro Delle Piane: età, altezza, peso, lavoro nel cinema, ex fidanzata vip (Di giovedì 9 luglio 2020) Conoscete Pietro Delle Piane? Si tratta dell’affascinante uomo che ha stregato il cuore della mitica Antonella Elia. Agli esordi dell’estate 2020 hanno partecipato insieme come concorrenti del temibile reality estivo Temptation Island, firmato Maria De Filippi. Il suo nome è salito alla ribalta anche durante la partecipazione della compagna al GF Vip, avvenuta durante lo stesso anno della trasmissione più temuta dalle coppie italiane. Antonella Elia a parte, Pietro Delle Piane è legato al mondo dello spettacolo per svariati motivi. Vanta esperienze da doppiatore e lavora presso la Sefit C.D.C della Capitale. Roma è la città in cui risiede ormai da molti anni (dal 1999) e dove la sua carriera da interprete ebbe inizio: per quanto riguarda ... Leggi su tuttivip

