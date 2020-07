"Perché è pericoloso". Orrore contro Giorgia Meloni, anche la Boschi massacra Travaglio: parole pesantissime (Di giovedì 9 luglio 2020) Marco Travaglio ha esagerato. Tanto per cambiare L'articolo apparso sul Fatto Quotidiano contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, definiti "nostalgici del fascismo e meritevoli di schioppo da parte del Cln", ha indignato anche Maria Elena Boschi. La senatrice di Italia Viva, nonostante abbia ribadito di non condividere sempre "le posizioni dell'onorevole", ha sottolineato la "piena solidarietà per gli attacchi scagliati dalle pagine de Il Fatto Quotidiano". La presidente dei deputati di Italia Viva ha zittito Travaglio: "Chi fa informazione ha una responsabilità pubblica che non può sottovalutare - prosegue -. L'istigazione all'odio e all'uso della violenza è sempre sbagliata, ma quando proviene ... Leggi su liberoquotidiano

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #MATRIMONI in #CRISI, colpa del #COVID! Ecco con #QUALI #GRAVI #CONSEGUENZE, il #VIDEO - DannyDSC2 : ??Strani amori che vanno e vengono Nei pensieri che li nascondono Storie vere che ci appartengono Ma NON si lasci… - Cicciodicastri : @dariopergolizzi @AzzoJacopo 'Me spiego: da li conti che se fanno seconno le statistiche d'adesso risurta che te to… - LauraCarrese : Meteo: PROSSIME 48 ORE, TEMPERATURE fino a 37°C! ANTICICLONE alla Massima POTENZA, ma NON durerà... Ecco perché… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Ecco perché il Napoli si è spinto in avanti per Osimhen' -

Ultime Notizie dalla rete : Perché è Crimi: Mes non conviene perch Trattati restano immutati Yahoo Notizie Gianluca e Flavio uccisi da mix di droghe, l’avvocato del pusher: “Gli ha venduto solo metadone”

"Ha già ammesso di aver venduto la sostanza stupefacente. Ora è una persona distrutta, il pensiero naturalmente lui ce l'ha nei confronti dei genitori di questi ragazzi". A parlare ai microfoni di Fan ...

Dl rilancio, Billi: ok a mio odg per bonus vacanze italiani estero

Lo riferisce Simone Billi, eletto con la Lega nella circoscrizione Europa. "Sono particolarmente soddisfatto perch in questo modo si aiuter sia gli italiani all'estero che vogliono passare le vacanze ...

"Ha già ammesso di aver venduto la sostanza stupefacente. Ora è una persona distrutta, il pensiero naturalmente lui ce l'ha nei confronti dei genitori di questi ragazzi". A parlare ai microfoni di Fan ...Lo riferisce Simone Billi, eletto con la Lega nella circoscrizione Europa. "Sono particolarmente soddisfatto perch in questo modo si aiuter sia gli italiani all'estero che vogliono passare le vacanze ...