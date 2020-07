NBA – Wade e il mito di Vince Carter: “hai ispirato la mia carriera, sei il mio idolo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Vince Carter è stato costretto a ritirarsi ‘in anticipo’, a causa dello stop della stagione dei suoi Atlanta Hawks dovuto al Coronavirus, ma ‘Air Canada è rimasto nei cuori di tutti i tifosi e anche di diversi colleghi. Dwyane Wade lo ricorda con grande gioia, raccontando un episodio del suo passato che ha segnato la carriera dell’ex cestista degli Heat: “Vince Carter era famoso per i suoi riscaldamenti pre-partita, quindi arrivai prima all’arena. Ero lì sopra, in un posto in alto vicina alle maglie dei giocatori ritirati, e sapevo che Vince Carter avrebbe messo su uno show di schiacciate assurdo. Una delle cose preferite che faceva prima delle partite, era il fatto che saltava al canestro e ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Wade NBA, Dwyane Wade ha i Miami Heat sempre in testa: il look è clamoroso. VIDEO Sky Sport Nba, LeBron James, 10 anni fa «The decision»: fu un tifoso a dare l’idea dello show tv che fermò gli States

La “decisione” di LeBron James, 10 anni fa

Fu quella di andare a giocare alla squadra di NBA dei Miami Heat, annunciata in una celebre e criticata diretta televisiva L’8 luglio del 2010, dieci anni fa, il più forte giocatore di basket degli ul ...

