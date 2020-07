Microsoft Teams: Together Mod e altre novità in arrivo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il colosso di Redmond ha recentemente annunciato le novità in arrivo per la piattaforma Microsoft Teams, in particolare la funzione “Together Mode”. Modalità Insieme La funzionalità principale introdotta si chiama Together Mode e sfrutta l’intelligenza artificiale per inserire i partecipanti a un video meeting in una sala virtuale. La “sala virtuale” può essere un tavolo per le conferenze ma anche una classe per più persone. La Modalità Insieme utilizza l’intelligenza artificiale per posizionare le persone sopra una sfondo condiviso. Inoltre utilizza la correzione dello sguardo per rendere il contatto visivo più naturale. Together Mode è in fase di distribuzione e dovrebbe arrivare per ... Leggi su windowsinsiders

