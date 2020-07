Genova, il volo col drone sul viadotto che prenderà il posto del ponte Morandi: le immagini (Di giovedì 9 luglio 2020) Mentre è in corso al ministero dei Trasporti l’incontro tra i vertici di Aspi e i rappresentanti del governo Conte sulle concessioni autostradali, proseguono i lavori sul nuovo ponte di Genova che prenderà il posto del Morandi, crollato il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Le immagini, dal drone, mostrano lo stato di avanzamento del cantiere. L'articolo Genova, il volo col drone sul viadotto che prenderà il posto del ponte Morandi: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Sorvolare il nuovo Ponte di Genova che si erge sul Polcevera con l'aiuto del drone: in meno di un minuto, questo video mostra a che punto sono i lavori. Sulla carreggiata a monte è stato stesa una pri ...