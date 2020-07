Coronavirus: oltre 12 milioni di contagi nel Mondo, negli USA altri 55mila casi ma la Casa Bianca spinge sulle riaperture (Di giovedì 9 luglio 2020) Il numero delle persone contagiate dal Coronavirus nel Mondo ha superato i 12 milioni, secondo il bilancio, continuamente aggiornato, della Johns Hopkins University. I casi totali sono precisamente 12.012.720, le vittime a livello globale sono 548.914, mentre le guarigioni 6.562.679. negli USA sono stati registrati altri 55mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.054.695 contagi. Il numero dei morti collegati al Covid-19 è salito a 548.914. Nonostante i dati agghiaccianti, la Casa Bianca intende spingere per misure di riapertura, a partire da quella della scuole. Il vicepresidente Mike Pence ha definito “troppo dure” alcune misure ... Leggi su meteoweb.eu

