Boccioli bianchi fatti di buste di plastica riciclata: a Pavia la mostra “Per fare il mare ci vuole un fiore”. L’artista: “Vita leggibile da ciò che si butta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiori bianchi, alti come persone. Sono fatti con sacchetti di plastica riciclata e da qualche giorno punteggiano il Parco della Vernavola di Pavia. Si distinguono fra il verde di alberi e foglie, la gente si ferma a guardarli, sembrano apparsi dal nulla. Le reazioni sono diverse. Qualcuno fotografa, qualcuno commenta entusiasta. C’è chi apprezza e chi è perplesso. Tutti sono incuriositi. È la mostra “Per fare il mare ci vuole un fiore”, firmata dall’artista Claudia Borgna e voluta dall’assessorato alla cultura della città lombarda e che durerà fino al mese di ottobre. “Un’occasione per incentivare il rapporto con il parco”, spiega Borgna a IlFattoquotidiano.it Le installazioni resteranno fino a ottobre: “Soprattutto in questo periodo è prezioso, perché essendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Boccioli bianchi fatti di buste di plastica riciclata: a Pavia la mostra “Per fare il mare ci vuole un fiore”. L’a… - FQMagazineit : Boccioli bianchi fatti di buste di plastica riciclata: a Pavia la mostra “Per fare il mare ci vuole un fiore”. L’ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccioli bianchi Boccioli bianchi fatti di buste di plastica riciclata: a Pavia la mostra “Per fare il mare ci vuole un… Il Fatto Quotidiano Alla Vernavola sbocciano grandi fiori bianchi Claudia Borgna: «L’arte in spazi alternativi»

I primi grandi fiori bianchi sono spuntati ieri, nel cuore del parco della Vernavola, a Pavia. Claudia Borgna, giovane esponente della Land Art, anche nei prossimi giorni modellerà centinaia di sacche ...

I primi grandi fiori bianchi sono spuntati ieri, nel cuore del parco della Vernavola, a Pavia. Claudia Borgna, giovane esponente della Land Art, anche nei prossimi giorni modellerà centinaia di sacche ...