Virus Roma, altri 21 positivi dal Bangladesh. Il ministero della Salute blocca tutti i voli da Dacca. Test a chi è arrivato dopo il 1° giugno (Di martedì 7 luglio 2020) Resta alta l'allerta Bangladesh. Dal volo speciale Dacca-Roma infatti, autorizzato da Enav già 21 tamponi positivi ai Test effettuati ieri sui 274 passeggeri. E all'appello mancano... Leggi su ilmessaggero

