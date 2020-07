Coronavirus: 30 morti nelle ultime 24 ore ma diminuiscono i nuovi positivi (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco l’ultimo aggiornamento sulla situazione legata all’epidemia di Coronavirus in Italia. La protezione civile nel suo ultimo bollettino ha confermato che i decessi per Covid-19 sono aumentati di 30 unità nelle ultime 24 ore in Italia. Cala rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi che sono 138. Aumentano rispetti a ieri i guariti che sono 574. I ricoverati in ospedale a causa dei sintomi del virus sono scesi di 6 unità rispetto a ieri e quelli in terapia intensiva di 2 unità. Ecco l’ultimo aggiornamento sulla situazione legata all’epidemia di Coronavirus in Italia Il numero degli attualmente positivi al Coronavirus è sceso di 467 unità rispetto a ieri. Per effetto di questi dati i casi totali di Coronavirus nel nostro paese hanno raggiunto quota 241.956, i decessi invece sono fino ad ora 34.899. I guariti in totale sono ... Leggi su notizieora

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 208 nuovi contagi, otto morti - Agenzia_Ansa : #Coronavirus negli Stati Uniti oltre 130 mila morti #ANSA - fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - gioggsan : Bolsonaro e la Covid-19: 18 mar: 'In Italia ci sono tanti morti perché è un Paese di vecchietti':… - holyghostpro : Coronavirus, in Gb 155 morti e 581 nuovi casi -