Così un giorno ho imparato ad amare i temporali (Di lunedì 6 luglio 2020) Maestosi e spaventosi, fuori da ogni logica umana, così me li ricordo i temporali quando, da bambina, li guardavo dalla finestra di una camera che ai tempi mi sembrava troppo grande per me. Mi nascondevo tra le coperte, dalle quali si intravedevano solo gli occhi e mi lasciavo cullare dalle mani di mamma, così rassicuranti e confortevoli, che mi facevano capire che tutto sarebbe andato per il meglio. E nonostante lo spavento, dei fulmini e dei tuoni, ero estremamente affascinata dal quel fenomeno che per me era inspiegabile, da quel cielo squarciato di bianco. Forse perché ormai lo avevo già capito che dopo ogni tempesta esce sempre il sole, e anche perché non vedevo l'ora di uscire in strada a respirare quell'inconfondibile odore di erba bagnata. Io, quelle sensazioni, le ricordo ancora. Col tempo poi, ho iniziato a fare capolino dalle ...

