Accostato anche al Napoli, Rakitic lascerà il Barcellona. Ma il suo futuro non sarà in Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Potrebbe essere sempre in Spagna il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, Accostato anche alle maglie di Inter, Milan, Juventus e Napoli in Serie A, sarebbe infatti un obiettivo concreto di Siviglia e Atletico Madrid. Leggi su tuttonapoli

rearturo16 : @giulianobacca lo dico con frande sincerità, un paio di anni fa era stato accostato alla Juve e l’ho seguito, gioca… - mcalcan : @stevevicrn @Pfme1966 Sul fatto che disegnasse calcio non discuto, lo seguo con attenzione da quando il suo nome è… - mbyasingingstar : RT @yoonstouch: mandate questa email per piacere, dato che non solo ha accostato il cioccolato alla menta alla lgbtq community e al matrimo… - __Vale0__ : RT @yoonstouch: mandate questa email per piacere, dato che non solo ha accostato il cioccolato alla menta alla lgbtq community e al matrimo… - GirllllBipolar : RT @yoonstouch: mandate questa email per piacere, dato che non solo ha accostato il cioccolato alla menta alla lgbtq community e al matrimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato anche Accostato anche al Napoli, Rakitic lascerà il Barcellona. Ma il suo futuro non sarà in Italia Tutto Napoli Accostato anche al Napoli, Rakitic lascerà il Barcellona. Ma il suo futuro non sarà in Italia

Potrebbe essere sempre in Spagna il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, accostato anche alle maglie di Inter, Milan, Juventus e Napoli in Serie A, sarebbe infatti un obiettivo concreto d ...

Pres. Reggina: “De Rossi allenatore nato, diventerà un grande. Mi piacerebbe averlo a Reggio”

Luca Gallo, presidente della Reggina, ha parlato a forzaroma.info anche di Daniele De Rossi in veste di allenatore. De Rossi che è stato accostato anche alla Fiorentina. L’addio di De Rossi? “A dir la ...

Potrebbe essere sempre in Spagna il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, accostato anche alle maglie di Inter, Milan, Juventus e Napoli in Serie A, sarebbe infatti un obiettivo concreto d ...Luca Gallo, presidente della Reggina, ha parlato a forzaroma.info anche di Daniele De Rossi in veste di allenatore. De Rossi che è stato accostato anche alla Fiorentina. L’addio di De Rossi? “A dir la ...