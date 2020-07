Orlando: "Senza scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega". E scatta la polemica (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - Polemiche nel centrosinistra dopo che il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha affermato che Senza scissioni ora i dem avrebbero gli stessi consensi della Lega. "Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che Senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega", ha twittato l'ex ministro, "ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali". Il riferimento è a un sondaggio BiDiMedia sulle intenzioni di voto al 4 luglio, che vede la Lega primo partito con il 26,6% e il Pd subito dietro con il 21,4%. Seguono M5s con il 15% e Fratelli d'Italia con il 14,1%. Stabile Italia Viva di Renzi al 3,5%, scende Leu al 2,6% (-0,2%), mentre Azione di Calenda registra un lieve incremento dello 0,1% raggiungendo il 2,6%. Pronta la replica del deputato dem ... Leggi su agi

