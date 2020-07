Neuer, Sané, Özil…quanti campioni cresciuti in casa Schalke. Rummenigge: “Avrebbero vinto la Bundes” (Di domenica 5 luglio 2020) In ogni campionato europeo ci sono squadre che lavorano benissimo con i giovani. In Italia abbiamo l'esempio lampante dell'Atalanta, da tempo considerato come uno dei vivai più importanti del calcio italiano da anni. La squadra bergamasca negli ultimi 5 anni è riuscita a vendere a caro prezzo i talenti cresciuti in casa, ma il ricambio di giovani è veramente impressionante. Anche in Bundesliga c'è una squadra famosa per la forza del suo settore giovanile e non solo: lo Schalke 04.Tutti i talenti di casa SchalkeNegli anni la società della Rurh ha visto piccoli talenti diventare campioni affermati. Prendiamo il caso di Manuel Neuer. Il giocatore di Gelsenkirchen è entrato nel settore giovanile a 5 anni e ha lasciato il club nel 2011, anno in cui ha firmato per il Bayern Monaco. Il portiere nel 2014 si è laureato campione del Mondo ... Leggi su itasportpress

