Kanye West sfida Trump e annuncia: mi candido alle presidenziali. Quindi la Kardashian first lady? (Di domenica 5 luglio 2020) Kanye West sfida Trump e annuncia: mi candido alle presidenziali. E sembra quai una guerra all’ultimo tweet. Una gara in cui, gli elettori-follower, sono chiamati a decretare l’importantissimo responso. Solo che non è un gioco: in ballo c’è la Casa Bianca, e il governo degli Stati Uniti. Insomma, anche se sembra un coupe de théatre, un capriccio da star a caccia di utenti e consensi, quella della candidatura di Kanye West è una questione ancora tutta da chiarire. E, soprattutto, da confermare. Infatti, anche se la notizia al momento è stata diffusa dallo stesso artista via Twitter. Nonostante sia stata ripresa da media internazionali – tra cui l’autorevole New York Times – non è ancora chiaro se il rapper, marito della più cliccata del reame social, Kim Kardashian, abbia effettivamente ... Leggi su secoloditalia

