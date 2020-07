Carlo Flamigni, morto il ginecologo ‘padre’ della fecondazione assistita: aveva 87 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Per il suo lavoro sulle tecniche di procreazione assistita e sulla fertilità era diventato una figura di riferimento in Italia e all’estero: Carlo Flamigni, luminare della fecondazione assistita, è morto a 87 anni a Forlì, dove viveva da oltre 15 anni insieme alla moglie, dopo una breve malattia. L’annuncio arriva da un post pubblicato su Facebook dal figlio, Carlo Andrea: “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto… ma un giorno ci rivedremo prof”. Nato a Forlì il 4 febbraio 1933, Flamigni si era laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna, per poi specializzarsi in Ostetricia e Ginecologia. Docente di diversi insegnamenti presso l’Alma Mater, è stato direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università ... Leggi su ilfattoquotidiano

