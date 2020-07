Salvini, Meloni e Tajani in piazza: centrodestra unito nel segno della libertà (Di sabato 4 luglio 2020) I disordini razziali e le ormai prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la stretta legislativa contro le proteste a Hong Kong, soprattutto l'emergenza coronavirus, un evento globale con pochi precedenti nella storia recente, hanno riportato per qualche mese sui giornali e nei telegiornali una certa attenzione a quello che succede in tutto il mondo. Forse anche per questo motivo, nel tripudio di tricolori che caratterizza la manifestazione di centrodestra in piazza del Popolo, grande enfasi arriva dai leader Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI) e Antonio Tajani (numero 2 di FI) sulle questioni della "libertà" e della collocazione internazionale dell'Italia, dipinta in modo drastico come una specie di quinta colonna della penetrazione cinese in Occidente. Salvini si spinge a schierarsi contro il movimento antirazzista Black lives matter (le vite dei neri contano), ... Leggi su ilfogliettone

