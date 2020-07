Mattarella a Trump: "Fra Italia e Usa legame più profondo dopo la pandemia" (Di venerdì 3 luglio 2020) AGI - “In occasione del 244° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza mi è gradito formulare, a nome di tutti gli Italiani e mio personale, i migliori auguri per l'amico popolo americano. Lo storico e profondo legame tra i nostri due Paesi, cementato dalla presenza di una ampia e attiva comunità di origine Italiana negli Stati Uniti e da vitali scambi commerciali e culturali, è stato riaffermato con vigore anche nell'attuale drammatica emergenza sanitaria": questo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione di Indipendenza americana. "Nel rinnovare la sincera gratitudine per la solidarietà dimostrata in tale occasione - prosegue Mattarella - sono certo che il rapporto tra Stati Uniti e Italia non ... Leggi su agi

