La Gomera, viene dalla Romania il miglior noir recente, svelto come una commedia (Di venerdì 28 febbraio 2020) Meno male che è uscito La Gomera di Corneliu Porumboiu, sebbene in pochissime sale, in una settimana in cui, per la nota emergenza del Coronavirus, sono stati posticipati i lanci di quasi tutti i film, dal Verdone di Si Vive Una Volta Sola a Volevo Nascondermi, la biografia di Ligabue con Elio Germano. Meno male, anche, che il distributore italiano abbia rinunciato all’idea di intitolare il film, com’era stato annunciato, Fischia!, preferendo mantenere il titolo originale cui ha aggiunto un meno improbabile L’Isola Dei Fischi. E il fischio è lo spunto di partenza del quinto lungometraggio di finzione, passato in concorso a Cannes 2019, del più eclettico dei registi della nuova notevole generazione di autori rumeni, normalmente inclini a un realismo severo, da Cristian Mungiu a Cristi Puiu a Călin Peter Netzer, che invece Porumboiu, sin dall’esordio della commedia nera A Est Di ... Leggi su optimaitalia

RaiQuattro : Stasera alle 23:10 su #Wonderland parliamo ci fantascienza letteraria con gli autori cinesi Xia Jia e Zhang Ran. Po… -