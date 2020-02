Confindustria Salerno, fari sulle novità della legge di bilancio 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si terrà il prossimo lunedì 24 febbraio, alle 15, nella sede di Confindustria Salerno il convegno “legge di bilancio 2020. Le misure di interesse per le imprese”, organizzato in collaborazione con l’Inps, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. Nel corso dei lavori saranno esaminati sia gli aspetti lavoristico/previdenziali che le misure fiscali previste dalla manovra. Con particolare riguardo a queste ultime, si segnala la trasformazione degli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0 in crediti d’imposta con aliquote differenziate, in funzione delle attività realizzate e degli obiettivi da raggiungere, la parziale rimodulazione – grazie al proficuo lavoro svolto dall’intero Sistema Associativo – delle nuove forme di tassazione sulle imprese (plastic tax, fringe benefit auto aziendali e sugar tax), il ... ildenaro

