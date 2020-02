Barcellona nel caos: Messi può partire in estate? Il punto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Barcellona è nel caos. Una polveriera pronta ad esplodere e che potrebbe portare Messi a lasciare la Spagna Il botta e risposta a distanza tra Messi e Abidal potrebbe essere stata la fatidica goccia che farà traboccare il vaso blaugrana. Oggi c’è stato un faccia a faccia piuttosto teso tra il direttore sportivo Abidal e Bartomeu. Il futuro del francese è in bilico. Il prossimo anno (2021) sarà quello chiave per il Barcellona. Scade il mandato del presidente del Barcellona Bartomeu (che, già rinnovato, non potrà essere esteso), ma soprattutto scade il contratto di Leo Messi. Sulla carta, perché in realtà l’argentino può liberarsi entro il 30 giugno di ogni anno dopo il suo 32esimo anno di età. Tra cinque mesi la Pulce potrebbe essere un giocatore svincolato. Lascerà il club blaugrana? I mal di pancia ci sono, dovremo vedere se guariranno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

