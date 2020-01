Trono over, che fine ha fatto Angela Favolosa Cubista? Eccola a 76 anni [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Angela Favolosa Cubista è stata una delle protagoniste assolute del Trono over di Uomini e Donne. Arrivata nel dating show come personaggio singolare, simpatico alla padrona di casa, dopo anni di trasmissione in cui è stata una presenza fissa, di lei, almeno in tv, si sono perse completamente le tracce. Ma che fine ha fatto … L'articolo Trono over, che fine ha fatto Angela Favolosa Cubista? Eccola a 76 anni FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CostantiniChia : RT @Iperborea_: Ci sono zero boni nel Trono Over e finiscono per considerare Mattia uno che non passa inosservato, ma per piacere #uominie… - gabrielsniceass : RT @Iperborea_: Ci sono zero boni nel Trono Over e finiscono per considerare Mattia uno che non passa inosservato, ma per piacere #uominie… - lunaticacri : Noi ridiamo ma sulle spalle di Gemma si regge il trono over #UominieDonne -