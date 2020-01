Chi vuol essere milionario: la risposta di Enrico Remigio vale 1 milione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il pubblico di Chi vuoi essere milionario? Ha dovuto attendere 9 anni per assistere alla domanda più attesa della trasmissione: la domanda da 1 milione di euro. Stasera, mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la puntata della “resa dei conti” per il concorrente Enrico Remigio. Enrico Remigio: chi è il concorrente da un milione di euro Gerry Scotti questa sera porrà la domanda più scottante di tutto il programma, quella da 1 milione di euro, a Enrico Remigio, laureato in Economia aziendale con specializzazione in Marketing, manager 30enne della provincia di Pescara trasferitosi a Singapore per lavoro e per avvicinarsi alla sua fidanzata francese, che vive a Bangkok. Un uomo di mondo, la cui vita potrebbe stravolgersi: tutto dipende da una risposta, quella che darà al conduttore del quiz. Nel caso in cui dovesse sbagliarla, tornerà a Singapore con un ... thesocialpost

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - giannigipi : Nota per chi è un pochino di coccio: Dire che fare questa cosa fa schifo non esclude che la cosa che ha fatto la si… -