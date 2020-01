Uccise 12 pazienti, ergastolo a medico Saronno (Di martedì 28 gennaio 2020) Non e' servito l'appello finale in cui ha ribadito di volere strappare i suoi pazienti da "morti disumane e violente". L'ex viceprimario dell'ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga, e' stato condannato dalla corte d'assise di Busto Arsizio all'ergastolo piu' tre anni di isolamento diurno per dodici dei quindici omicidi volontari che gli erano contestati nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni'. Dieci vittime sono pazienti accolti al pronto soccorso in cui lavorava tra il 2011 e il 2014, a cui avrebbe applicato quello che nei corridoi era conosciuto come il 'protocollo Cazzaniga'. Per la Procura, un sovradosaggio, in rapida successione, di morfina e farmaci anestetici e sedativi a pazienti anziani e affetti da piu' patologie, al di fuori delle linee guida disposte dalla comunita' scientifica. Per la difesa, un mix di medicinali che aveva il solo scopo di lenire le sofferenze di ... ilfogliettone

