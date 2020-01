Se sposti un posto a tavola film stasera in tv 28 gennaio: cast, trama, streaming (Di martedì 28 gennaio 2020) Se sposti un posto a tavola è il film stasera in tv martedì 28 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Se sposti un posto a tavola film stasera in tv: cast La regia è di Christelle Raynal. Il cast è composto da Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy, Arié Elmaleh, Shirley Bousquet, Mathias Mlekuz, Louise Monot, Lannick Gautry. Se sposti un posto a tavola film stasera in tv: trama Quattro donne e quattro uomini, un banchetto di nozze e dei segnaposti caduti inavvertitamente e rimessi a casaccio e frettolosamente sul tavolo. A seconda dei posti scelti, e delle conversazioni con il proprio vicino di sedia, il futuro dei personaggi può essere molto diverso. Le differenti combinazioni saranno il motore per vari diversi sviluppi. Se sposti un posto a tavola ... cubemagazine

