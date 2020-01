Golf, Jon Rahm a caccia della prima posizione mondiale nello spettacolare Waste Management Phoenix Open 2020. Assente Francesco Molinari (Di martedì 28 gennaio 2020) La stagione del PGA Tour di Golf sta entrando lentmente nella fase calda che precede il primo Major stagionale. Questa settimana la carovana si sposta in Arizona per il Waste Management Phoenix Open 2020, uno dei tornei più spettacolari e incandescenti del calendario. L’atmosfera molto differente rispetto agli standard del Golf professionale è valsa a questo evento il soprannome di “The Greatest Show on Grass“, visto che il gioco su fairways e greens del TPC di Scottsdale è sempre accompagnato da musica e spettacoli di ogni tipo. l 132 Golfisti presenti nel field di questa stagione hanno due sole opzioni: o conoscono perfettamente a cosa stanno per andare in contro oppure non vedono l’ora di provarlo. In particolare una buca del percorso si è guadagnata il titolo di la più emozionante del PGA Tour, e ovviamente parliamo della 16, un par 3 iconico dove oltre ... oasport

OA_Sport : Golf, PGA Tour 2020: Jon Rahm in testa al Farmers Insurance Open dopo tre giri, Rory McIlroy terzo e ancora a cacci… -