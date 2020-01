Forte terremoto in Albania, epicentro a Durazzo: scossa avvertita anche in Puglia [LIVE] (Di martedì 28 gennaio 2020) Una Forte scossa di terremoto si è verificata alle 21:15 (ora italiana) in Albania, con epicentro a Durazzo e profondità di 10km. La scossa ha avuto magnitudo 5.0 ed è stata avvertita anche in Puglia. Seguiranno aggiornamenti.L'articolo Forte terremoto in Albania, epicentro a Durazzo: scossa avvertita anche in Puglia LIVE Meteo Web. meteoweb.eu

