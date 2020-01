Zaghis: entro marzo piano festività fino a 2024 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Stiamo lavorando con i sindacati per fare entro marzo un piano festivita’ che consenta di essere riproposto nei cinque anni successivi (2020/24, proprio come il piano industriale che sara’ approvato entro il 31 marzo) per avere almeno l’80% delle persone al lavoro nelle festivita’. Altrimenti senza lavoratori non puoi raccogliere, ne’ fare servizi di decoro ne’ quelli di spazzamento”. Cosi’ l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, parlando in commissione capitolina Ambiente. “Ama ha una media di 4500/5500 operatori giornalieri ma negli 8 giorni festivi che ci sono stati durante le ultime vacanze di Natale abbiamo la media era di 1700 operatori: cosi’ e’ tecnicamente impossibile fare fronte alle esigenze di Roma- ha spiegato Zaghis- Questa situazione o viene risolta con l’accordo di ... romadailynews

Zaghis entro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zaghis entro