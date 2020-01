Voto, Salvini: fatto quanto si poteva

"Assolutamente soddis. Così il leader Lega,, dopo le Regionali. "Il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato", ha affermato."Adesso rientriamo con 13 o 14 consiglieri". "Siamo andati a letto ieri con 9 consiglieri in Calabria e Emilia Romagna, ci svegliamo con quasi il doppio. In Calabria la Lega non si era mai presentata alle regionali(...) e siamo testa a testa a essere il primo partito del centrodestra", ha detto. "Sarò in Calabria questa settimana per ringraziare gli elettori", ha aggiunto.(Di lunedì 27 gennaio 2020)