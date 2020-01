Le Sardine festeggiano e preparano le prossime mosse. Fuori dall’Emilia Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mentre si delineava con certezza la vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, le Sardine del gruppo bolognese già discutevano su cosa si sarebbe dovuto fare all’indomani per provare a replicare il successo in queste elezioni regionali. La vittoria di Stefano Bonaccini è stata anche merito loro, l’ha detto lo stesso presidente in conferenza stampa: il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza assoluta raggiungendo il 51,42% delle preferenze. Alla vigilia delle elezioni, i candidati degli schieramenti più forti parevano appaiati sulle stesse percentuali. Invece, la tornata elettorale emiliano-romagnola ha restituito al centrosinistra un vantaggio di circa 8 punti percentuali sul centrodestra a trazione leghista. A questo punto, la prerogativa del movimento è tornare a guardare alla dimensione nazionale. Il giorno dopo le ... open.online

