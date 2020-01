“In ospedale”. Gf Vip, Barbara Alberti lascia la casa, cosa è successo (Di domenica 26 gennaio 2020) La notizia è clamorosa: Barbara Alberti abbandona la casa del Gf Vip 4. Le discussioni in casa non finiscono e i concorrenti non sembrano voler mettere a tacere nulla. L’argomento è stata proprio la scrittrice. Barbara Alberti riposa nel Castigatoio, totalmente da sola. Ovviamente Barbara si allontana dalla casa in tarda serata, per poi tornarci il mattino seguente. Questa mattina non è accaduto. Barbara non ha fatto ritorno in casa e tutti gli inquilini sono caduti nel panico. I compagni di viaggio della scrittrice iniziano a capire meglio il carattere della Alberti. Barbara dorme nel Castigatoio e torna in casa solo durante il resto della giornata. Il suo tardare ha mandato in confusione tutti i concorrenti, che tra il panico e la preoccupazione, si sono interrogati sul ritardo. La concorrente è rispuntata in casa solo verso le ore 18 e ha fornito una spiegazione precisa. Non si ... caffeinamagazine

