Domenica Live | Floriana Secondi furiosa: “Paola Caruso, fai una brutta fine!” (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica Live | Floriana Secondi durante un acceso confronto con Paola Caruso ha consigliato a quest’ultima di cambiare atteggiamento altrimenti farà una brutta fine Il tanto atteso confronto tra Paola Caruso e Floriana Secondi a Domenica Live è finalmente avvenuto! In studio però, Barbara d’Urso non ha ospitato soltanto loro, ma anche i rispettivi ex … L'articolo Domenica Live Floriana Secondi furiosa: “Paola Caruso, fai una brutta fine!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - WWE_Ufficiale : Orgoglio, vendetta e il #Raw Women’s Title saranno in palio nella sfida tra @BeckyLynchWWE e @WWEAsuka! The Man riu… - matteosalvinimi : Quanto affetto dai commercianti e dai cittadini al mercato di Bologna stamattina! Abbraccio la signora Silvana, che… -