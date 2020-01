Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi, Donatella Rettore, Benji & Fede tra gli ospiti. (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per … L'articolo Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi, Donatella Rettore, Benji & Fede tra gli ospiti. unduetre

zazoomnews : Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi Donatella Rettore Benji & Fede tra gli o… - zazoomblog : Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi Donatella Rettore Benji & Fede tra gli o… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Domenica in e gli ospiti della ventesima puntata (Anteprima Blogo) -