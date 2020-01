LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Michela Moioli e gli azzurri si giocano la vittoria (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle gare Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa del Mondo di Snowboardcross, da Big White (Canada) .L’Italia si presenta in Nordamerica come squadra più forte al momento: gli azzurri sono al comando di entrambe le classifiche e vanno a caccia ancora di trionfi nelle due prove classiche individuali in programma stasera. A Cervinia tra gli uomini si è esaltato Lorenzo Sommariva che ha fatto colpo doppio cogliendo la prima vittoria in carriera ed il pettorale giallo di leader. Subito alle sue spalle Emanuel Perathoner, mentre all’esordio a Montafon aveva centrato il podio Omar Visintin. Una squadra maschile dunque in grande forma e pronta a giocarsi nuovamente la top-3. Tra i rivali da tenere d’occhio ovviamente Alessandro Hämmerle, Cameron Bolton ed anche il padrone di ... oasport

GIRBAsrl : Coppa del Mondo di Snowboard a Piancavallo, Maxischermo Led 6,5 x 3,5 metri Outdoor Alta Luminosità! INFO… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 18 gennaio: ITALIA IPERURANICA! Vince Brignone Paris secondo ennesima doppietta nello… - OA_Sport : LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller difende il primato in classifica generale -