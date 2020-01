Usa, Trump decide lo stop ai visti per le donne incinte. “Basta al turismo delle nascite. Proteggiamo la cittadinanza americana” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sarà il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare a una marcia anti-aborto e il primo a dare il via libera a una stretta sui visti rilasciati alle donne straniere incinte per dire basta al “turismo delle nascite”. Con un’azione dimostrativa Donald Trump vuole mettere paletti severi al principio dello ius soli, introdotto nel 1868 dal 14esimo emendamento della Costituzione: prevede infatti che chi nasce negli Usa acquisisca automaticamente la cittadinanza. Il giro di vite riguarda per ora i visti turistici e quelli rilasciati generalmente per accedere a visite mediche o per visitare parenti o amici residenti negli Usa. Ogni anno sono infatti 33mila le donne straniere che entrano nel paese per partorire e poi fanno ritorno a casa, certe però che i figli, un domani, non avranno problemi a entrare negli Stati Uniti perché già possessori di un passaporto americano. ... ilfattoquotidiano

