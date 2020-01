Sport in tv oggi (venerdì 24 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) oggi venerdì 24 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: prende il via il terzo turno agli Australian Open di tennis con in campo anche Novak Djokovic e Roger Federer; riflettori puntati sugli Europei di pattinaggio artistico con lo short program individuale femminile; da non perdere l’individuale femminile di biathlon; poi serata intensa con gli impegni europei di basket oltre alle semifinali degli Europei di pallanuoto maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi venerdì 24 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (24 gennaio): PROGRAMMA, orari E palinsesto venerdì 24 gennaio 00.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Milton qualificazioni Inseguimento a squadre maschile e femminile 01.00-14.00 TENNIS – Australian Open, terzo turno (diretta tv su EuroSport, diretta ... oasport

LegaProOfficial : Il futuro è oggi: presentata a Milano la partnership #LegaPro & @n3xtsports?, società ???? leader europea in innovazi… - juventusfc : Settimo Corso di Formazione Tecnici Juventus: mattinata di scienza e sport, oggi a Vinovo! ?? - ApriliaOfficial : Appuntamento alle 12 oggi a #MBE2020: insieme a @maxbiaggi , partecipa alla presentazione del Campionato #Aprilia S… -