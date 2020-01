Sono le Venti, Bonaccini sul Nove: “Il voto disgiunto è una possibilità: si può scegliere il M5s e mettere croce sul mio nome come presidente” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Abbiamo veramente presentato qualcosa di più largo e io mi auguro arrivino voti anche dal Movimento 5 stelle“, così Stefano Bonaccini, a meno di quarantotto ore dal voto per le regionali in Emilia-Romagna a Sono le Venti, il nuovo programma di Peter Gomez in onda alle 19.53 sul canale Nove. “voto disgiunto per chi vota 5 stelle? È una possibilità. Si può votare il proprio partito di riferimento, ad esempio il Movimento 5 stelle, e mettere la croce sul nome del presidente Stefano Bonaccini”, continua. ‘Sono LE Venti’, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le ... ilfattoquotidiano

