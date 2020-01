Virus Cina, parla il primo paziente guarito: “Ecco i primi sintomi e come ho superato la quarantena” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mal di testa, vertigini e mancanza di forza. Con questi sintomi, inizialmente, si è recato in ospedale il primo paziente che si è ripreso dal nuovo coronaVirus che spaventa la Cina. L’uomo di 23 anni, conosciuto con il cognome Huang, ha poi scoperto di essere stato infettato dal nuovo ceppo di coronaVirus in seguito al fatto di non essere riuscito a riprendersi dai sintomi, che assomigliavano a quelli di un raffreddore, dopo tre giorni di cure in un ospedale locale. A raccontare la sua storia la testata cinese Pear, ripresa da altre tra le quali il Daily Mail. “Ho recuperato in maniera piu’ veloce perche’ sono giovane. Ho solo 23 anni” ha spiegato l’uomo in un’intervista. Il signor Huang vive a Wuhan, dove ha avuto origine il Virus, e lavora nella stazione ferroviaria di Hankou. “Ho avuto febbri ripetutamente – ha dichiarato a ... meteoweb.eu

