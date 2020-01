Mercato bisettimanale, il Tar da ragione al sindaco Festa: a febbraio l’udienza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il Tar di Salerno non ha concesso la sospensiva richiesta dopo l’ordinanza dello scorso 4 gennaio con cui l’amministrazione Gianluca Festa interrompeva il Mercato bisettimanale. Nel caso in cui fosse arrivata la fumata bianca, la fiera bisettimanale, sarebbe nello Spiazzale degli Irpini. Il prossimo 12 febbraio è prevista l’udienza dinanzi il Tribunale Amministrativo per entrare nel merito della vicenda. Non è escluso, inoltre, che il sindaco di Avellino possa revocare l’ordinanza per Valle e aspettare Campo Genova. Nei giorni scorsi, tre volte, gli ambulanti hanno disertato il luogo indicato da Festa. L'articolo Mercato bisettimanale, il Tar da ragione al sindaco Festa: a febbraio l’udienza proviene da Anteprima24.it. anteprima24

AlboPopMessina : #areaamministrativa sospensione attività operatori commerciali del mercato bisettimanale nel piazzale del vill. Ald… - AlboPopMessina : #areaamministrativa Sospensione attività per 15 giorni operatori mercato bisettimanale del martedì e venerdì area M… - irpiniatimes1 : Avellino, mercato bisettimanale: gli ambulanti vanno al Tar -