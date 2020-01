Calciomercato Spal: fatta per l’arrivo di Bonifazi, i dettagli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Calciomercato Spal: fatta per il ritorno in Emilia di Kevin Bonifazi, il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto La Spal è pronta a riabbracciare Kevin Bonifazi. Come riporta Gianluca Di Marzio, il difensore tornerà a vestire la maglia bianco azzurra e riabbraccerà Leonardo Semplici. Battuta la concorrenza del Sassuolo, quindi, il quale era forte sull’ormai ex centrale granata. L’accordo con la società granata si è chiuso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 12 milioni di euro. Bonifazi firmerà con la Spal un contratto di 5 anni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

