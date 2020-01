Basket, Ettore Messina parla del match col Fenerbahçe: “Gara sulla carta proibitiva, percentuali al tiro e difesa le chiavi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Olimpia Milano è attesa, domani, da una sfida veramente dura sul campo dei turchi del Fenerbahçe, dalla quale passa molto del cammino Europeo dei meneghini. In caso di sconfitta, infatti, l’Armani rischia di uscire dalla zona playoffs e si ritroverebbe proprio il sodalizio di Istanbul a un solo successo di distacco. In caso di vittoria, però, i milanesi farebbero un bel passo in avanti verso la post season. Queste le parole a riguardo del match di Coach Ettore Messina riportate da Sportando: “Giochiamo contro una squadra più forte di quanto la classifica non dica. Gli infortuni che li hanno colpiti a inizio stagione li hanno limitati, ma ora il Fenerbahçe è tornato a pieno regime. Troveremo un team arrabbiato per la sconfitta subita contro il Barcellona, molto fisico e aggressivo mentalmente, soprattutto perché gioca in casa. Pazienza, buone percentuali di tiro e ... oasport

